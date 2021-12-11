Ви дивитеся онлайн шоу Україна має талант 2021 випуск 8 від 11.12.2021!

Сьогоднішній випуск приготував чимало сюрпризів і для суддів, і для глядачів. Перший із них – четверте крісло судді займе громадська діячка та телеведуча Маша Єфросініна. Другий – надзвичайно талановиті учасники. Музикант Дмитро Сивоконь приголомшить незвичайними експериментом зі звуком – бітбоксом і сопілкою. Гімнаст Дмитро Малахов у 8 випуску Україна має талант 2021 покаже силу, що не піддається розумінню. Михайло Макаров переверне ваше уявлення про можливості людського тіла, виконавши танець у стилі боун-брейкінг. А сліпа танцівниця Олена Ткаченко доведе неймовірну силу волі, станцювавши на пілоні. Однак це тільки початок! Дивіться онлайн шоу Україна має талант 2021 випуск 8 від 11.12.2021 на СТБ – побачте більше дивовижних номерів.

Дивитися онлайн усі випуски Україна має талант 2021

Дивитися онлайн Україна має талант 2021 випуск 7 від 04.12.2021