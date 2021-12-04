Не пропустіть новий епізод головного талант-шоу країни – дивіться онлайн Україна має талант 2021 випуск 7 від 04.12.2021 на сайті телеканалу СТБ!

Сьогодні на Ксенію Мішину, Сергія Притулу та Євгена Кота чекає сьомий відбірковий день. Попри те, що ви побачили надзвичайно талановитих українців, які щоразу дивували своїми номерами, нам є чим вас здивувати! У 7 випуску шоу Україна має талант 2021 на сцені з’являться унікальні учасники, які відкриють для вас людські надможливості. Чуттєві співаки, голос яких торкається найтонших струн душі; художниця, яка малює ногами; танцівники, які «проживають» кожен рух; безстрашні гімнасти… Усе це та навіть більше чекає на вас у новому випуску. Не гайте часу – дивіться онлайн шоу Україна має талант 2021 випуск 7 від 04.12.2021 на сайті телеканалу СТБ.

Дивитися онлайн усі випуски Україна має талант 2021

Дивитися онлайн Україна має талант 2021 випуск 6 від 27.11.2021