Не пропустите новый эпизод главного талант-шоу страны – смотрите онлайн Україна має талант 2021 выпуск 7 от 04.12.2021 на сайте телеканала СТБ!

Сегодня Ксению Мишину, Сергея Притулу и Евгения Кота ждет седьмой отборочный день. Несмотря на то, что вы увидели очень талантливых украинцев, которые каждый раз удивляли своими номерами, нам есть чем вас удивить! В 7 выпуске шоу Україна має талант 2021 на сцене появятся уникальные участники, которые откроют для вас человеческие сверхвозможности. Чувственные певцы, голос которых затрагивает тончайшие струны души; рисующая ногами художница; танцовщики, «проживающие» каждое движение; бесстрашные гимнасты… Все это и даже больше ждет вас в новом выпуске. Не тратьте времени – смотрите онлайн шоу Україна має талант 2021 выпуск 7 от 04.12.2021 на сайте телеканала СТБ.

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Смотреть онлайн Україна має талант 2021 выпуск 6 от 27.11.2021