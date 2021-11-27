На сцену талант-шоу Україна має талант 2021 в 6 выпуске от 27.11.2021 выйдут участники разных профессий. Кто-то из них посвятил всю жизнь любимому делу, а кто-то совсем недавно открыл в себе новый талант. Однако их всех объединяет одно: желание воплотить в жизнь заветную мечту и выйти на большую сцену. Узнайте, на что способны украинцы, – смотрите шоу Україна має талант 2021 выпуск 6.

Сегодня в судейском составе снова перемены. Четвертое кресло судьи займет олимпийская чемпионка по фехтованию и с недавних пор танцовщица Ольга Харлан! Спортсменка очень серьезно настроена на поиск талантов и будет внимательно просматривать каждый номер, чтобы не ошибиться в своем выборе и подарить свое «да» лучшим. Кого осчастливит Ольга Харлан? Не пропустите уникальные выступления – смотрите онлайн шоу Україна має талант 2021 выпуск 6 от 27.11.2021 на сайте СТБ.

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