Шоу Україна має талант 2021 выпуск 6 от 27.11.2021 откроют Рустам Юлдашев и его верный друг, собака Шон. Мужчина с 6 лет профессионально занимался воздушной гимнастикой. Однако когда в жизни Рустама появился Шон, он решил попробовать свои силы в новом для себя жанре – цирковой дрессировке собак. Более того, Рустам соединил ее с воздушной гимнастикой! Как? И не испугается ли Шон публики и софитов? Узнайте прямо сейчас!

В 6 выпуске шоу Україна має талант 2021 о себе заявит певица Елена Полищук. Женщина исполнит свою авторскую песню Україна-кокаїна. Провокационное название, из-за которого между участницей и Сергеем Притулой разразится настоящий конфликт! Что произойдет на сцене главного талант-шоу? Не пропустите – смотрите онлайн шоу Україна має талант 2021 выпуск 6 от 27.11.2021 на СТБ.

Смотрите онлайн Україна має талант 2021 выпуск 6 от 27.11.2021

Смотрите онлайн Україна має талант 2021 выпуск 6 от 27.11.2021 – часть 2