Шоу Україна має талант 2021 випуск 6 від 27.11.2021 відкриють Рустам Юлдашев та його вірний друг, собака Шон. Чоловік із 6 років професійно займався повітряною гімнастикою. Проте коли в житті Рустама з’явився Шон, він вирішив спробувати свої сили в новому для себе жанрі – цирковому дресируванні собак. Ба більше, Рустам поєднав його з повітряною гімнастикою! Як? І чи не злякається Шон публіки та софітів? Дізнайтеся просто зараз!

У 6 випуску шоу Україна має талант 2021 про себе заявить співачка Олена Поліщук. Жінка виконає свою авторську пісню Україна-кокаїна. Провокативна назва, через яку між учасницею та Сергієм Притулою вибухне справжній конфлікт! Що відбудеться на сцені головного талант-шоу? Не пропустіть – дивіться онлайн шоу Україна має талант 2021 випуск 6 від 27.11.2021 на СТБ.

Дивіться онлайн Україна має талант 2021 випуск 6 від 27.11.2021

Дивіться онлайн Україна має талант 2021 випуск 6 від 27.11.2021 – частина 2