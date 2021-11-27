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Video: Україна має талант 2021 випуск 6 частина 2 від 27.11.2021

Дивіться онлайн Україна має талант 2021 випуск 6 частина 2 від 27 листопада 2021. Нові учасники Україна має талант починають шлях з кастингу. Дивіться, що у 6 випуску Україна має талант 2021 скажуть судді
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У продовженні 6 випуску шоу Україна має талант 2021 ви познайомитеся з Євгенієм Прудником – 11-разовим чемпіоном світу з армреслінгу. Через складну ситуацію з пандемією спортсмену довелося освоювати іншу професію – він став таксистом. У цей нелегкий період Євгеній відкрив у собі новий талант – спів. Просто зараз на сцені шоу Україна має талант 2021 у 6 випуску він ризикне та почне свій виступ із шансону! Як оцінять такий репертуар судді? І який сюрприз для глядачів підготував Євген? Залишайтеся з нами – на вас чекає справжнє видовище.

Не пропустіть цирковий номер з обручами та виступ ромського оркестру – дивіться онлайн шоу Україна має талант 2021 випуск 6 від 27.11.2021 на СТБ.

Дивіться онлайн Україна має талант 2021 випуск 6 від 27.11.2021

Дивіться онлайн Україна має талант 2021 випуск 6 від 27.11.2021 – частина 3