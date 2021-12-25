Фінал шоу Україна має талант 2021 випуск 10 від 25.12.2021 почнеться з запального виступу королеви української естради, зірки світового масштабу, легендарної VERKA SERDUCHKA! На сцені головного талант-шоу країни співачка презентуватиме прем’єру чергового хіта, який підірве світові чарти. Не пропустіть справжній ексклюзив – дивіться прямий ефір шоу Україна має талант 2021.

У 10 випуску першими з учасників виступлять драйвові екстремали-ролеристи Євген Ємельяненко та Влада Камишнікова. Ще на кастингу вони вразили суддів небезпечними та надскладними трюками, які пара виконувала на роликах зі швидкістю світла. Цікаво, що вони приготували для фіналу? Дивіться онлайн шоу Україна має талант 2021 випуск 10 від 25.12.2021 на СТБ.

Дивіться онлайн фінал Україна має талант 2021 випуск 10 від 25.12.2021

Дивіться онлайн фінал Україна має талант 2021 випуск 10 від 25.12.2021 – частина 2