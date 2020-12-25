Финал шоу Україна має талант 2021 выпуск 10 от 25.12.2021 начнется с зажигательного выступления королевы украинской эстрады, звезды мирового масштаба, легендарной VERKA SERDUCHKA! На сцене главного талант-шоу страны певица представит премьеру очередного хита, который подорвет мировые чарты. Не пропустите настоящий эксклюзив – смотрите прямой эфир шоу Україна має талант 2021.

В 10 выпуске первыми из участников выступят драйвовые экстремалы-роллеристы Евгений Емельяненко и Влада Камышникова. Еще на кастинге они поразили судей опасными и сверхсложными трюками, которые пара выполняла на роликах со скоростью света. Интересно, что они готовили для финала? Смотрите онлайн шоу Україна має талант 2021 выпуск 10 от 25.12.2021 на СТБ.

Смотрите онлайн финал Україна має талант 2021 выпуск 10 от 25.12.2021

Смотрите онлайн финал Україна має талант 2021 выпуск 10 от 25.12.2021 – часть 2