Продолжается финал шоу Україна має талант 2021 выпуск 10! Менталисты Mind2Mind приготовили для вас настоящий разрыв. На кастинге им легко узнать CVV код карточки Сергея Притулы. В финале Марина и Джеймс полностью перевернут ваше представление о реальности. Заинтригованы? Оставайтесь с нами.

Последние участники финала Україна має талант 2021 в 10 выпуске готовы удивить вас своими номерами. Пилонист Дмитрий Политов продолжит поражать нестандартным танцем на пилоне с элементами крампа. На кастинге он разрушил законы гравитации и фактически «летал» над сценой. Участник с невероятными вокальными данными Артем Фесько покажет, как ему удалось усовершенствовать свой голос. А Наталья Лебердюк и Денис Матросов в прямом эфире шоу Україна має талант 2021 поразят мастерским владением света. Не пропустите выступления невероятно талантливых финалистов – смотрите онлайн финал Україна має талант 2021 выпуск 10 от 25.12.2021 на СТБ.

Смотрите онлайн финал Україна має талант 2021 выпуск 10 от 25.12.2021

Смотрите онлайн финал Україна має талант 2021 выпуск 10 от 25.12.2021 – часть 3