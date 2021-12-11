Первым сцену шоу Україна має талант 2021 в 8 выпуске от 11.12.2021 попытается покорить экскурсовод музея науки и техники Дмитрий Сивоконь. Парень любит эксперименты, поэтому его номер будет очень необычным. Более того, до него никто не решался вытворить подобное. Прямо сейчас Дмитрий соединит звук сопилки и битбокс! Понравится ли судьям такое необычное звуковое сочетание? Узнайте прямо сейчас.

Смотрите онлайн шоу Україна має талант 2021 выпуск 8 от 11.12.2021 – не пропустите исполнение авторской песни Елены Чепурной и номер гимнаста Дмитрия Малахова, который станет на пальцы прямо на судейском столе.

Смотрите онлайн Україна має талант 2021 выпуск 8 от 11.12.2021

Смотрите онлайн Україна має талант 2021 выпуск 8 от 11.12.2021 – часть 2