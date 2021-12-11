Вы смотрите онлайн шоу Україна має талант 2021 выпуск 8 от 11.12.2021!

Сегодняшний выпуск приготовил немало сюрпризов и для судей, и для зрителей. Первый из них – четвертое кресло судьи займет общественный деятель и телеведущая Маша Ефросинина. Второй – чрезвычайно талантливые участники. Музыкант Дмитрий Сивоконь потрясет необычным экспериментом со звуком – битбоксом и сопилкой. Гимнаст Дмитрий Малахов в 8 выпуске Україна має талант 2021 покажет силу, не поддающуюся пониманию. Михаил Макаров перевернет ваше представление о возможностях человеческого тела, исполнив танец в стиле боун-брейкинг. А слепая танцовщица Елена Ткаченко продемонстрирует невероятную силу воли, станцевав на пилоне. Однако это только начало! Смотрите онлайн шоу Україна має талант 2021 выпуск 8 от 11.12.2021 на СТБ – увидьте больше удивительных номеров.

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