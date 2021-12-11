Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Україна має талант 2021 выпуск 8 часть 3 от 11.12.2021

Смотрите онлайн Україна має талант 2021 выпуск 8 часть 3 от 11 декабря 2021. Новые участники Україна має талант начинают путь на кастинге. Смотрите, что в 8 выпуске Україна має талант 2021 скажут судьи
Смотрите также
Выпуск 8 |Часть 1 |11.12.2021| Сезон 2021
Україна має талант 2021 выпуск 8 часть 1 от 11.12.2021...
Выпуск 8 |Часть 2 |11.12.2021| Сезон 2021
Україна має талант 2021 выпуск 8 часть 2 от 11.12.2021...
Выпуск 7 |Часть 1 |04.12.2021| Сезон 2021
Україна має талант 2021 выпуск 7 часть 1 от 04.12.2021...
Выпуск 7 |Часть 2 |04.12.2021| Сезон 2021
Україна має талант 2021 выпуск 7 часть 2 от 04.12.2021...
Выпуск 7 |Часть 3 |04.12.2021| Сезон 2021
Україна має талант 2021 выпуск 7 часть 3 от 04.12.2021...
Выпуск 6 |Часть 1 |27.11.2021| Сезон 2021
Україна має талант 2021 выпуск 6 часть 1 от 27.11.2021...
Выпуск 8 | 11.12.2021 | Сезон 2021

Смотрите онлайн шоу Україна має талант 2021 выпуск 8 от 11.12.2021 на сайте телеканала СТБ!

14-летний Артем Галис приготовил особое выступление. Прямо сейчас парень исполнит рок-оперу! Артем впервые попробует свои силы в столь сложном вокальном жанре. Участник будет заметно волноваться… Сможет ли он удивить своим голосом судей и получить четыре «да»? Оставайтесь с нами, чтобы узнать больше.

Не пропустите выступление слепой пилонистки Елены Ткаченко, сила воли которой поразит каждого, и неожиданное перевоплощение работника Института развития города Запорожья Виталия Мунтянова – смотрите онлайн шоу Україна має талант 2021 выпуск 8 от 11.12.2021.

Смотрите онлайн Україна має талант 2021 выпуск 8 от 11.12.2021