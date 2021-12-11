Смотрите онлайн шоу Україна має талант 2021 выпуск 8 от 11.12.2021 на сайте телеканала СТБ!

14-летний Артем Галис приготовил особое выступление. Прямо сейчас парень исполнит рок-оперу! Артем впервые попробует свои силы в столь сложном вокальном жанре. Участник будет заметно волноваться… Сможет ли он удивить своим голосом судей и получить четыре «да»? Оставайтесь с нами, чтобы узнать больше.

Не пропустите выступление слепой пилонистки Елены Ткаченко, сила воли которой поразит каждого, и неожиданное перевоплощение работника Института развития города Запорожья Виталия Мунтянова – смотрите онлайн шоу Україна має талант 2021 выпуск 8 от 11.12.2021.

Смотрите онлайн Україна має талант 2021 выпуск 8 от 11.12.2021