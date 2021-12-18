Смотрите онлайн шоу Україна має талант 2021 выпуск 9 от 18.12.2021 на СТБ – не пропустите номера последних участников и эмоциональное судейское обсуждение финалистов!

Прямо сейчас Виталий Мыцак перенесет вас в детство необычным шоу из воздушных шаров. Участнику по силам практически любая фигура из шариков. Более того, Виталий уверяет: артиста такого уровня, как он, в Европе не найти. Не пусты ли эти слова? Убедитесь совсем скоро.

В 9 выпуске шоу Україна має талант 2021 Ксения Мишина, Сергей Притула и Евгений Кот уединятся в комнате для переговоров, чтобы принять очень сложное решение. Кто попадет в финал легендарного талант-шоу и выступит в прямом эфире? Не тратьте времени – смотрите онлайн шоу Україна має талант 2021 выпуск 9 от 18.12.2021 на СТБ.

Смотрите онлайн Україна має талант 2021 выпуск 9 от 18.12.2021