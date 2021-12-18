Решающий момент настал! В шоу Україна має талант 2021 выпуск 9 от 18.12.2021 вы наконец-то узнаете имена счастливчиков, которые попадут в финал главного талант-шоу страны. Кто сможет еще раз выступить в прямом эфире и побороться за звание победителя? Оставайтесь с нами, чтобы не упустить объявление финалистов.

В 9 выпуске шоу Україна має талант 2021 последняя четырнадцатка участников попытается доказать: каждый из них достоин места в финале. Прямо сейчас на сцену выйдут гениальные фокусники, бесстрашные акробаты и гимнасты, поражающие возможностями голоса певцы и музыканты, способные создать невероятной красоты мелодию. Смотрите онлайн шоу Україна має талант 2021 выпуск 9 от 18.12.2021 на сайте СТБ – познакомьтесь ближе с талантливыми людьми.

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Смотреть онлайн Україна має талант 2021 выпуск 8 от 11.12.2021