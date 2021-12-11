Дивіться онлайн шоу Україна має талант 2021 випуск 8 від 11.12.2021 на сайті телеканалу СТБ!

14-річний Артем Галіс приготував особливий виступ. Просто зараз хлопець виконає рок-оперу! Артем уперше спробує свої сили в такому складному вокальному жанрі. Учасник помітно хвилюватиметься… Чи зможе він здивувати своїм голосом суддів та отримати чотири «так»? Залишайтеся з нами, щоб дізнатися більше.

Не пропустіть виступ сліпої пілоністки Олени Ткаченко, сила волі якої вразить кожного, та неочікуване перевтілення працівника Інституту розвитку міста Запоріжжя Віталія Мунтянова – дивіться онлайн шоу Україна має талант 2021 випуск 8 від 11.12.2021.

Дивіться онлайн Україна має талант 2021 випуск 8 від 11.12.2021