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Video: Україна має талант 2021 випуск 8 частина 1 від 11.12.2021

Дивіться онлайн Україна має талант 2021 випуск 8 частина 1 від 11 грудня 2021. Нові учасники Україна має талант починають шлях з кастингу. Дивіться, що у 8 випуску Україна має талант 2021 скажуть судді
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Перший сцену шоу Україна має талант 2021 у 8 випуску від 11.12.2021 спробує підкорити екскурсовод музею науки та техніки Дмитро Сивоконь. Хлопець полюбляє експерименти, а тому його номер буде дуже незвичайним. Ба більше, до нього ніхто не наважувався витворити подібне. Просто зараз Дмитро поєднає звук сопілки та бітбокс! Чи сподобається суддям таке незвичне звукове поєднання? Дізнайтеся просто зараз.

Дивіться онлайн шоу Україна має талант 2021 випуск 8 від 11.12.2021 – не пропустіть виконання авторської пісні Олени Чепурної та номер гімнаста Дмитра Малахова, який стане на пальці просто на суддівському столі.

Дивіться онлайн Україна має талант 2021 випуск 8 від 11.12.2021

Дивіться онлайн Україна має талант 2021 випуск 8 від 11.12.2021 – частина 2