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Video: Україна має талант 2021 випуск 8 частина 2 від 11.12.2021

Дивіться онлайн Україна має талант 2021 випуск 8 частина 2 від 11 грудня 2021. Нові учасники Україна має талант починають шлях з кастингу. Дивіться, що у 8 випуску Україна має талант 2021 скажуть судді
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У шоу Україна має талант 2021 випуск 8 від 11.12.2021 виступ наступних учасників розчулить кожного. 15-річні Марія Гнатик та Іван Кондратюк – єдина пара бальників в Україні із синдромом Дауна, яка займається хореографією на професійному рівні. Саме вони представляли нашу країну на першому чемпіонаті світу з танців Спеціальної Олімпіади-2021. Цікаво, що Марія та Іван приготували для сьогоднішнього виступу? Дізнайтеся просто зараз!

Залишайтеся з СТБ – дивіться онлайн шоу Україна має талант 2021 випуск 8 від 11.12.2021. На вас чекає епатажний номер співачки Марини Пижової та експериментальний танець від Михайла Макарова.

Дивіться онлайн Україна має талант 2021 випуск 8 від 11.12.2021

Дивіться онлайн Україна має талант 2021 випуск 8 від 11.12.2021 – частина 3