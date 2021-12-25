Не пропустите долгожданный момент – финал шоу Україна має талант 2021. Выпуск 10 от 25.12.2021 ответит на вопрос: кто станет победителем легендарного шоу. Оставайтесь со СТБ – узнайте прямо сейчас!

В прямом эфире шоу Україна має талант 2021 выпуск 10 выступят одиннадцать финалистов: Mind2Mind, Михаил Макаров, Наталья Лебердюк и Денис Матросов, Эльдар Юлдашев, группа Zapal, Евгений Емельяненко и Влада Камышникова, Елизавета Крутикова, Артем Фесько, Дмитрий Политов, Станислав Скачко и Артем Галис. Какое зрелище приготовил каждый из них? Ответ – в видео.

В финале шоу Україна має талант 2021 мы подготовили для вас несколько сюрпризов. Развеселит вас и зарядит позитивом популярная VERKA SERDUCHKA! Также сцену шоу зажжет волшебный дуэт Евгения Кота и его супруги Натальи Татаринцевой. Смотрите онлайн финал шоу Україна має талант 2021 выпуск 10 от 25.12.2021 – прямой эфир вас приятно удивит.

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