Не пропустіть довгоочікуваний момент – фінал шоу Україна має талант 2021. Випуск 10 від 25.12.2021 дасть відповідь на запитання: хто стане переможцем легендарного шоу. Залишайтеся зі СТБ – дізнайтеся просто зараз!

У прямому ефірі шоу Україна має талант 2021 випуск 10 виступлять одинадцять фіналістів: Mind2Mind, Михайло Макаров, Наталія Лебердюк і Денис Матросов, Ельдар Юлдашев, гурт Zapal, Євген Ємельяненко та Влада Камишнікова, Єлизавета Крутікова, Артем Фесько, Дмитро Політов, Станіслав Скачко й Артем Галіс. Яке видовище приготував кожен із них? Відповідь – у відео.

У фіналі шоу Україна має талант 2021 ми підготували для вас декілька сюрпризів. Розвеселить вас і зарядить позитивом популярна VERKA SERDUCHKA! Також сцену шоу запалить чарівний дует Євгена Кота та його дружини Наталії Татаринцевої. Дивіться онлайн фінал шоу Україна має талант 2021 випуск 10 від 25.12.2021 – прямий ефір вас приємно здивує.

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