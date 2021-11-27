Ви дивитеся онлайн шоу Україна має талант 2021 випуск 6 від 27.11.2021 на сайті СТБ!

Поява на сцені наступної учасниці зіб'є з пантелику всіх суддів, зокрема і Євгена Кота. Танцівник не зможе підібрати слів, коли біля мікрофону побачить свою дружину – Наталію Татаринцеву. Жінка не змога упустити шанс познайомити Україну зі своїм талантом і просто зараз виконає танець на пілоні. От тільки її бажання в 6 випуску шоу Україна має талант 2021 розпалить конфлікт між суддями. Хто відмовиться оцінювати номер Наталії? І чи взагалі вона зможе виступити? Не пропустіть скандальний танець.

Хто на сцені шоу покаже справжню магію? Чий номер змусить глядачів нервувати та водночас дивуватися? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн шоу Україна має талант 2021 випуск 6 від 27.11.2021 на СТБ.

Дивіться онлайн Україна має талант 2021 випуск 6 від 27.11.2021