Вы смотрите онлайн шоу Україна має талант 2021 выпуск 6 от 27.11.2021 на сайте СТБ!

Появление на сцене следующей участницы собьет с толку всех судей, в том числе и Евгения Кота. Танцор не сможет подобрать слов, когда у микрофона увидит свою жену – Наталью Татаринцеву. Женщина не смогла упустить шанс познакомить Украину со своим талантом и прямо сейчас исполнит танец на пилоне. Вот только ее желание в 6 выпуске шоу Україна має талант 2021 разожжет конфликт между судьями. Кто откажется оценивать номер Натальи? И сможет ли она вообще выступить? Не пропустите скандальный танец.

Кто на сцене шоу покажет настоящую магию? Чей номер заставит зрителей нервничать и одновременно удивляться? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн шоу Україна має талант 2021 выпуск 6 от 27.11.2021 на СТБ.

Смотрите онлайн Україна має талант 2021 выпуск 6 от 27.11.2021