На сцену талант-шоу Україна має талант 2021 у 6 випуску від 27.11.2021 вийдуть учасники різних професій. Хтось із них присвятив усе життя улюбленій справі, а хтось зовсім нещодавно відкрив у собі новий талант. Проте їх усіх об’єднує одне: бажання втілити в життя найзаповітнішу мрію та вийти на велику сцену. Дізнайтеся, на що спроможні українці, – дивіться шоу Україна має талант 2021 випуск 6.

Сьогодні в суддівському складі знову зміни. Четверте крісло судді займе олімпійська чемпіонка з фехтування та віднедавна танцівниця Ольга Харлан! Спортсменка дуже серйозно налаштована на пошук талантів та уважно переглядатиме кожен номер, щоб не помилитися у своєму виборі та подарувати своє «так» найкращим. Кого ощасливить Ольга Харлан? Не пропустіть унікальні виступи – дивіться онлайн шоу Україна має талант 2021 випуск 6 від 27.11.2021 на сайті СТБ.

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