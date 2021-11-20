Україна має талант 2021 випуск 5 від 20.11.2021 приготував для вас чергову порцію неймовірно талановитих виступів. Ви готові? Ми починаємо!

За доброю традицією попередніх випусків до суддівської трійки приєднається ще одна людина, яка зробила великий внесок в історію України. У 5 випуску шоу Україна має талант 2021 четверте суддівське крісло займе спортсмен, борець греко-римського стилю, призер Олімпійських ігор 2020 Жан Беленюк! Цікаво, які номери припадуть йому до душі найбільше? Можливо, він навіть натисне золоту кнопку? Дізнайтеся згодом!

Силові жонглери, світлові балерини, фокусники, що творять дива, безстрашні повітряні гімнасти та співаки, які зачаровують своїм голосом, – усі вони мають чим вас здивувати. Дивіться онлайн шоу Україна має талант 2021 випуск 5 від 20.11.2021 на сайті СТБ – разом із нами відкривайте нові таланти нашої країни.

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