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Video: Україна має талант 2021 випуск 5 частина 2 від 20.11.2021

Дивіться онлайн Україна має талант 2021 випуск 5 частина 2 від 20 листопада 2021. Нові учасники Україна має талант починають шлях з кастингу. Дивіться, що у 5 випуску Україна має талант 2021 скажуть судді
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Ви дивитесь онлайн продовження 5 випуску шоу Україна має талант від 20.11.2021 на сайті телеканалу СТБ!

Юлія та Ольга Мосієнко – повітряні гімнастки-близнючки, які добряче полоскочуть нерви суддям номером на петлях. Ба більше, їхні синхронні рухи та зовнішня подібність зачарують глядачів із перших хвилин виступу. Однак чи вистачить їм професійності для того, щоб отримати чотири «так» від суддів? Дізнайтеся зовсім скоро.

У 5 випуску шоу Україна має талант 2021 на сцену вийде славнозвісний Елвіс Преслі! Щоправда, українського розливу. Співак Роман Лісовий вирішив здивувати всіх своєю епатажною появою. А як щодо вокальних даних? Не пропустіть виступ зірки рок-н-ролу – дивіться онлайн шоу Україна має талант 2021 випуск 5 від 20.11.2021.

Дивитися онлайн Україна має талант 2021 випуск 5 від 20.11.2021

Дивитися онлайн Україна має талант 2021 випуск 5 від 20.11.2021 – частина 3