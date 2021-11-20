Вы смотрите онлайн продолжение 5 выпуска шоу Україна має талант от 20.11.2021 на сайте телеканала СТБ!

Юлия и Ольга Мосиенко – воздушные гимнастки-близнецы, которые изрядно пощекочут нервы судьям номером на петлях. Более того, их синхронные движения и внешнее подобие очаруют зрителей с первых минут выступления. Однако хватит ли им профессионализма для того, чтобы получить четыре «да» от судей? Узнайте совсем скоро.

В 5 выпуске шоу Україна має талант 2021 на сцену выйдет знаменитый Элвис Пресли! Правда, украинского разлива. Певец Роман Лисовой решил удивить всех своим эпатажным появлением. А как насчет вокальных данных? Не пропустите выступление звезды рок-н-ролла – смотрите онлайн шоу Україна має талант 2021 выпуск 5 от 20.11.2021.

Смотреть онлайн Україна має талант 2021 выпуск 5 от 20.11.2021

Смотреть онлайн Україна має талант 2021 выпуск 5 от 20.11.2021 – часть 3