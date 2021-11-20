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Video: Україна має талант 2021 выпуск 5 часть 3 от 20.11.2021

Смотрите онлайн Україна має талант 2021 выпуск 5 часть 3 от 20 ноября 2021. Новые участники Україна має талант начинают путь на кастинге. Смотрите, что в 5 выпуске Україна має талант 2021 скажут судьи
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10-летняя танцовщица Анастасия Полищук в шоу Україна має талант 2021 выпуск 5 от 20.11.2021 познакомит судей и зрителей со своей стихией – хореографией. Девочка активно занимается современными танцами и любит экспериментировать со стилями. Настя не боится трудностей – каждый раз она просит своего тренера ставить ей только сложные номера. В 5 выпуске шоу Україна має талант 2021 Анастасия исполнит танец, в котором соединит два стиля – хип-хоп и джаз-фанк. Удастся ли юной танцовщице пройти дальше? Ответ – дальше.

Не пропустите уникальный номер 10-летней гимнастки на цепях и фокусника, который поднимет в воздух Ксению Мишину, – смотрите онлайн шоу Україна має талант 2021 выпуск 5 от 20.11.2021 на СТБ.

Смотреть онлайн Україна має талант 2021 выпуск 5 от 20.11.2021