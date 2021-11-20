10-річна танцівниця Анастасія Поліщук у шоу Україна має талант 2021 випуск 5 від 20.11.2021 познайомить суддів і глядачів зі своєю стихією – хореографією. Дівчинка активно займається сучасними танцями та полюбляє експериментувати зі стилями. Настя не боїться складнощів – щоразу вона просить свого тренера ставити їй тільки складні номери. У 5 випуску шоу Україна має талант 2021 Анастасія виконає танець, у якому поєднає два стилі – хіп-хоп і джаз-фанк. Чи вдасться юній танцівниці пройти далі? Відповідь – далі.

Не пропустіть унікальний номер 10-річної гімнастки на ланцюгах і фокусника, який підійме в повітря Ксенію Мішину, – дивіться онлайн шоу Україна має талант 2021 випуск 5 від 20.11.2021 на СТБ.

Дивитися онлайн Україна має талант 2021 випуск 5 від 20.11.2021