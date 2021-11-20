Україна має талант 2021 выпуск 5 от 20.11.2021 приготовил для вас очередную порцию невероятно талантливых выступлений. Вы готовы? Мы начинаем!

По доброй традиции предыдущих выпусков к судейской тройке присоединится еще один человек, внесший большой вклад в историю Украины. В 5 выпуске шоу Україна має талант 2021 четвертое судейское кресло займет спортсмен, борец греко-римского стиля, призер Олимпийских игр 2020 Жан Беленюк! Интересно, какие номера придутся ему по душе больше всего? Может быть, он даже нажмет золотую кнопку? Узнайте со временем!

Силовые жонглеры, световые балерины, фокусники, творящие чудеса, бесстрашные воздушные гимнасты и певцы, очаровывающие своим голосом, – все они имеют чем вас удивить. Смотрите онлайн шоу Україна має талант 2021 выпуск 5 от 20.11.2021 на сайте СТБ – вместе с нами открывайте новые таланты нашей страны.

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