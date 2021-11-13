Не пропустите новую порцию выступлений талантливых украинцев – смотрите онлайн шоу Україна має талант 2021 выпуск 4 от 13.11.2021 на сайте СТБ!

Три эпизода позади, и за право попасть в финал разворачивается большая конкуренция. Как из уникальных талантов выбрать лучших? Сегодня судьям в этом нелегком деле будет помогать народная артистка Украины, талантливая певица и победительница конкурса Евровидение-2004 Руслана Лыжичко. Как артистка будет чувствовать себя в судейском кресле? И кому отдаст свое «да»? Узнайте прямо сейчас!

В 4 выпуске шоу Україна має талант 2021 проникновенный номер цимбалистов доведет судейскую четверку до слез. А зажигательные бальники поднимут Евгения Кота и Руслану Лыжичко с кресел и заставят танцевать. Не обойдется без красных кнопок! Кто получит от судей все три красных креста? Все подробности дальше – смотрите онлайн шоу Україна має талант 2021 выпуск 4 от 13.11.2021 на СТБ.

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