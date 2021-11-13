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Video: Україна має талант 2021 выпуск 4 часть 2 от 13.11.2021

Смотрите онлайн Україна має талант 2021 выпуск 4 часть 2 от 13 ноября 2021. Новые участники Україна має талант начинают путь на кастинге. Смотрите, что в 4 выпуске Україна має талант 2021 скажут судьи
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В продолжении 4 выпуска шоу Україна має талант 2021 танцевальный коллектив Feel it из Тернополя удивит не только номером, но и количеством участников. На одной сцене 28 танцоров сольются воедино и перевернут представление о хореографии! Оставайтесь с нами – узнайте, получат ли Feel it судейские «да», в том числе и от земляка Сергея Притулы.

В 4 выпуске шоу Україна має талант 2021 эффектная певица Анна Рэй попытается поразить судей своим голосом. У нее одна цель – стать суперзвездой. Для этого Анна даже штурмовала Голливуд, но ей не удалось осуществить свою мечту в Америке. Возможно, главное талант-шоу страны поможет Анне Рэй начать карьеру певицы? Смотрите онлайн шоу Україна має талант 2021 выпуск 4 от 13.11.2021 на СТБ.

Смотреть онлайн Україна має талант 2021 выпуск 4 от 13.11.2021

Смотреть онлайн Україна має талант 2021 выпуск 4 от 13.11.2021 – часть 3