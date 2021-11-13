У продовженні 4 випуску шоу Україна має талант 2021 танцювальний колектив Feel it з Тернополя здивує не тільки номером, а й кількістю учасників. На одній сцені 28 танцюристів зіллються воєдино та перевернуть уявлення про хореографію! Залишайтеся з нами – дізнайтеся, чи отримають Feel it суддівські «так», зокрема і від земляка Сергія Притули.

У 4 випуску шоу Україна має талант 2021 ефектна співачка Анна Рей спробує вразити суддів своїм голосом. У неї одна мета – стати суперзіркою. Для цього Анна навіть штурмувала Голлівуд, але їй не вдалося здійснити свою мрію в Америці. Можливо, головне талант-шоу країни допоможе Анні Рей почати кар’єру співачки? Дивіться онлайн шоу Україна має талант 2021 випуск 4 від 13.11.2021 на СТБ.

Дивитися онлайн Україна має талант 2021 випуск 4 від 13.11.2021

Дивитися онлайн Україна має талант 2021 випуск 4 від 13.11.2021 – частина 3