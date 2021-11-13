Не пропустіть нову порцію виступів талановитих українців – дивіться онлайн шоу Україна має талант 2021 випуск 4 від 13.11.2021 на сайті СТБ!

Три епізоди позаду, і за право потрапити до фіналу розгортається неабияка конкуренція. Як з-поміж унікальних талантів обрати найкращих? Сьогодні суддям у цій нелегкій справі допомагатиме народна артистка України, талановита співачка та переможниця конкурсу Євробачення-2004 Руслана Лижичко. Як артистка почуватиметься в суддівському кріслі? І кому віддасть своє «так»? Дізнайтеся просто зараз!

У 4 випуску шоу Україна має талант 2021 проникливий номер цимбалістів доведе суддівську четвірку до сліз. А запальні бальники підіймуть Євгена Кота та Руслану Лижичко з крісел і змусять танцювати. Не обійдеться й без червоних кнопок! Хто отримає від суддів усі три червоні хрести? Усі подробиці далі – дивіться онлайн шоу Україна має талант 2021 випуск 4 від 13.11.2021 на СТБ.

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