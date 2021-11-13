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Video: Україна має талант 2021 випуск 4 частина 1 від 13.11.2021

Дивіться онлайн Україна має талант 2021 випуск 4 частина 1 від 13 листопада 2021. Нові учасники Україна має талант починають шлях з кастингу. Дивіться, що у 4 випуску Україна має талант 2021 скажуть судді
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Підкорити сцену шоу Україна має талант 2021 випуск 4 від 13.11.2021 прагнуть бальники Євгеній Стеценко та Яна Мосейчук. Пара не тільки разом на паркеті, а й у житті – це неабияк допомагає танцівникам підтримувати пристрасть у танці. Переконайтеся в цьому і ви – просто зараз Яна та Євгеній запалять сцену шоу пристрасним ча-ча-ча.

У шоу Україна має талант 2021 випуск 4 від 13.11.2021 екстремальний акробат Микола Боровець спробує повторити трюк Жана-Клода Ван Дамма – шпагат на двох фурах. Щоправда, цього разу Микола обійдеться без автівок. Але учасник компенсував нестачу реквізиту, ускладнивши легендарний шпагат секретним трюком. Що він підготував? Не пропустіть екстремальний номер – дивіться онлайн шоу Україна має талант 2021 випуск 4 від 13.11.2021 на СТБ.

Дивитися онлайн Україна має талант 2021 випуск 4 від 13.11.2021

Дивитися онлайн Україна має талант 2021 випуск 4 від 13.11.2021 – частина 2