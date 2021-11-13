Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Україна має талант 2021 выпуск 4 часть 1 от 13.11.2021

Смотрите онлайн Україна має талант 2021 выпуск 4 часть 1 от 13 ноября 2021. Новые участники Україна має талант начинают путь на кастинге. Смотрите, что в 4 выпуске Україна має талант 2021 скажут судьи
Смотрите также
Випуск 4 |Часть 2 |13.11.2021| Сезон 2021
Україна має талант 2021 выпуск 4 часть 2 от 13.11.2021...
Випуск 4 |Часть 3 |13.11.2021| Сезон 2021
Україна має талант 2021 выпуск 4 часть 3 от 13.11.2021...
Выпуск 3 |Часть 1 |06.11.2021| Сезон 2021
Україна має талант 2021 выпуск 3 часть 1 от 06.11.2021...
Выпуск 3 |Часть 2 |06.11.2021| Сезон 2021
Україна має талант 2021 выпуск 3 часть 2 от 06.11.2021...
Выпуск 3 |Часть 3 |06.11.2021| Сезон 2021
Україна має талант 2021 выпуск 3 часть 3 от 06.11.2021...
Выпуск 2 |Часть 1 |30.10.2021| Сезон 2021
Україна має талант 2021 выпуск 2 часть 1 от 30.10.2021...
Випуск 4 | 13.11.2021 | Сезон 2021

Покорить сцену шоу Україна має талант 2021 выпуск 4 от 13.11.2021 стремятся бальники Евгений Стеценко и Яна Мосейчук. Пара не только вместе на паркете, но и в жизни – это помогает танцорам поддерживать страсть в танце. Убедитесь в этом и вы – прямо сейчас Яна и Евгений зажгут сцену шоу страстным ча-ча-ча.

В шоу Україна має талант 2021 выпуск 4 от 13.11.2021 экстремальный акробат Николай Боровец попытается повторить трюк Жан-Клода Ван Дамма – шпагат на двух фурах. Правда, на этот раз Николай обойдется без автомобилей. Но участник компенсировал нехватку реквизита, усложнив легендарный шпагат секретным трюком. Что он приготовил? Не пропустите экстремальный номер – смотрите онлайн шоу Україна має талант 2021 выпуск 4 от 13.11.2021 на СТБ.

Смотреть онлайн Україна має талант 2021 выпуск 4 от 13.11.2021

Смотреть онлайн Україна має талант 2021 выпуск 4 от 13.11.2021 – часть 2