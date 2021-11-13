Покорить сцену шоу Україна має талант 2021 выпуск 4 от 13.11.2021 стремятся бальники Евгений Стеценко и Яна Мосейчук. Пара не только вместе на паркете, но и в жизни – это помогает танцорам поддерживать страсть в танце. Убедитесь в этом и вы – прямо сейчас Яна и Евгений зажгут сцену шоу страстным ча-ча-ча.

В шоу Україна має талант 2021 выпуск 4 от 13.11.2021 экстремальный акробат Николай Боровец попытается повторить трюк Жан-Клода Ван Дамма – шпагат на двух фурах. Правда, на этот раз Николай обойдется без автомобилей. Но участник компенсировал нехватку реквизита, усложнив легендарный шпагат секретным трюком. Что он приготовил? Не пропустите экстремальный номер – смотрите онлайн шоу Україна має талант 2021 выпуск 4 от 13.11.2021 на СТБ.

Смотреть онлайн Україна має талант 2021 выпуск 4 от 13.11.2021

Смотреть онлайн Україна має талант 2021 выпуск 4 от 13.11.2021 – часть 2