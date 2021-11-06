У шоу Україна має талант 2021 випуск 3 від 06.11.2021 продовжують відкривати неймовірні таланти нашої країни. Сьогодні на сцену головного талант-шоу країни вийдуть співаки, пародисти, менталісти, танцівники та фокусники. Хочете побачити більше? Тоді залишайтеся з нами!

У 3 випуску шоу Україна має талант 2021 глядачі побачать знайомі обличчя. Підкорити Сергія Притулу, Ксенію Мішину та Євгена Кота спробує учасниця шоу Холостяк-11 Ліза Крутікова. Ще під час участі в романтичному реаліті вона вразила всіх своїми професійними успіхами за кордоном. Ліза – успішна повітряна гімнастка. І сьогодні вона покаже свій талант у всій красі перед рідною публікою. Не пропустіть чарівний виступ Лізи з Холостяка-11 – дивіться онлайн шоу Україна має талант 2021 випуск 3 від 06.11.2021 на сайті СТБ.

Дивитися онлайн усі випуски Україна має талант 2021

Дивитися онлайн Україна має талант 2021 випуск 2 від 30.10.2021