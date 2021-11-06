Ви дивитеся онлайн шоу Україна має талант 2021 випуск 3 від 06.11.2021 на сайті СТБ!

Чергову боротьбу за можливість продовжити участь у шоу відкриє популярний блогер із 3-мільйонною аудиторією на YouTube Андрій Немодрук. У своєму блозі хлопець знімає пародії на різноманітні голоси зірок і на популярні кліпи. У 3 випуску шоу Україна має талант 2021 саме цим талантом Андрій спробує вразити трійку суддів. Чи оцінять Сергій, Ксенія та Євген пародії на Володимира Зеленського, Віктора Януковича, Олександра Лукашенка та персонажів з улюблених мультфільмів? Дізнайтеся просто зараз.

Не пропустіть виступ Артема Шошина й Олени Салтикової, у якому вони «прокричать» про екологічні проблеми, та реп від вчительки біології Ольги Халепи – дивіться онлайн шоу Україна має талант 2021 випуск 3 від 06.11.2021.

Дивитися онлайн Україна має талант 2021 випуск 3 від 06.11.2021

Дивитися онлайн Україна має талант 2021 випуск 3 від 06.11.2021 – частина 2