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Video: Україна має талант 2021 випуск 3 частина 1 від 06.11.2021

Дивіться онлайн Україна має талант 2021 випуск 3 частина 1 від 06 листопада 2021. Нові учасники Україна має талант починають шлях з кастингу. Дивіться, що у 3 випуску Україна має талант 2021 скажуть судді
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Ви дивитеся онлайн шоу Україна має талант 2021 випуск 3 від 06.11.2021 на сайті СТБ!

Чергову боротьбу за можливість продовжити участь у шоу відкриє популярний блогер із 3-мільйонною аудиторією на YouTube Андрій Немодрук. У своєму блозі хлопець знімає пародії на різноманітні голоси зірок і на популярні кліпи. У 3 випуску шоу Україна має талант 2021 саме цим талантом Андрій спробує вразити трійку суддів. Чи оцінять Сергій, Ксенія та Євген пародії на Володимира Зеленського, Віктора Януковича, Олександра Лукашенка та персонажів з улюблених мультфільмів? Дізнайтеся просто зараз.

Не пропустіть виступ Артема Шошина й Олени Салтикової, у якому вони «прокричать» про екологічні проблеми, та реп від вчительки біології Ольги Халепи – дивіться онлайн шоу Україна має талант 2021 випуск 3 від 06.11.2021.

Дивитися онлайн Україна має талант 2021 випуск 3 від 06.11.2021

Дивитися онлайн Україна має талант 2021 випуск 3 від 06.11.2021 – частина 2