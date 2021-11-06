На сцену головного талант-шоу країни Україна має талант 2021 у 3 випуску від 06.11.2021 вийде найсильніша жінка планети! Стронгвумен Ольга Лящук у 2019 та 2020 роках виграла популярні світові змагання – Arnold Classic. Але на цьому вона не зупинилася. Ольга спробує встановити кілька рекордів України! Не пропустіть справжнє видовище в 3 випуску шоу Україна має талант 2021.

Просто зараз найсильніші менталісти світу Mind2Mind читатимуть думки одне одного та суддів! Із заплющеними очима учасники намагатимуться налаштуватися на хвилю партнера та побачити їхніми очима все, що відбувається навколо. Думаєте, це неможливо? Ми доведемо протилежне – дивіться онлайн шоу Україна має талант 2021 випуск 3 від 06.11.2021 на сайті СТБ.

Дивитися онлайн Україна має талант 2021 випуск 3 від 06.11.2021

Дивитися онлайн Україна має талант 2021 випуск 3 від 06.11.2021 – частина 3