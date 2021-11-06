На сцену главного талант-шоу страны Україна має талант 2021 в 3 выпуске от 06.11.2021 выйдет самая сильная женщина планеты! Стронгвумен Ольга Лящук в 2019 и 2020 годах выиграла популярные мировые соревнования – Arnold Classic. Но на этом она не остановилась. Ольга попытается установить несколько рекордов Украины! Не пропустите настоящее зрелище в 3 выпуске шоу Україна має талант 2021.

Прямо сейчас сильнейшие менталисты мира Mind2Mind будут читать мысли друг друга и судей! С закрытыми глазами участники постараются настроиться на волну партнера и увидеть их глазами происходящее вокруг. Думаете, это невозможно? Мы докажем обратное – смотрите онлайн шоу Україна має талант 2021 выпуск 3 от 06.11.2021 на сайте СТБ.

Смотреть онлайн Україна має талант 2021 выпуск 3 от 06.11.2021

Смотреть онлайн Україна має талант 2021 выпуск 3 от 06.11.2021 – часть 3