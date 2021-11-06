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Video: Україна має талант 2021 выпуск 3 часть 2 от 06.11.2021

Смотрите онлайн Україна має талант 2021 выпуск 3 часть 2 от 06 ноября 2021. Новые участники Україна має талант начинают путь на кастинге. Смотрите, что в 3 выпуске Україна має талант 2021 скажут судьи
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На сцену главного талант-шоу страны Україна має талант 2021 в 3 выпуске от 06.11.2021 выйдет самая сильная женщина планеты! Стронгвумен Ольга Лящук в 2019 и 2020 годах выиграла популярные мировые соревнования – Arnold Classic. Но на этом она не остановилась. Ольга попытается установить несколько рекордов Украины! Не пропустите настоящее зрелище в 3 выпуске шоу Україна має талант 2021.

Прямо сейчас сильнейшие менталисты мира Mind2Mind будут читать мысли друг друга и судей! С закрытыми глазами участники постараются настроиться на волну партнера и увидеть их глазами происходящее вокруг. Думаете, это невозможно? Мы докажем обратное – смотрите онлайн шоу Україна має талант 2021 выпуск 3 от 06.11.2021 на сайте СТБ.

Смотреть онлайн Україна має талант 2021 выпуск 3 от 06.11.2021

Смотреть онлайн Україна має талант 2021 выпуск 3 от 06.11.2021 – часть 3