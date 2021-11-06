В продолжении 3 выпуска шоу Україна має талант 2021 вы увидите зажигательное выступление юных Гария и Марички Кириченко. Брат с сестрой исполнят зажигательную песню LITTLE BIG – GO BANANAS. Не оставит ли равнодушными судей их артистизм? Узнайте прямо сейчас!

Наташа Короткина в шоу Україна має талант 2021 выпуск 3 очарует судей и зрителей магией Востока и станцует страстный танец живота. Оставайтесь с нами – увидите, на что способно тело участницы.

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Смотреть онлайн Україна має талант 2021 выпуск 3 от 06.11.2021