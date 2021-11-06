В шоу Україна має талант 2021 выпуск 3 от 06.11.2021 продолжают открывать невероятные таланты нашей страны. Сегодня на сцену главного талант-шоу страны выйдут певцы, пародисты, менталисты, танцовщики и фокусники. Хотите увидеть больше? Тогда оставайтесь с нами!

В 3 выпуске шоу Україна має талант 2021 зрители увидят знакомые лица. Покорить Сергея Притулу, Ксению Мишину и Евгения Кота попробует участница шоу Холостяк-11 Лиза Крутикова. Еще во время участия в романтическом реалити она поразила всех своими профессиональными успехами за границей. Лиза – успешная воздушная гимнастка. И сегодня она представит свой талант во всей красе перед родной публикой. Не пропустите волшебное выступление Лизы из Холостяка-11 – смотрите онлайн шоу Україна має талант 2021 выпуск 3 от 06.11.2021 на сайте СТБ.

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