Смотрите онлайн шоу Україна має талант 2021 выпуск 2 от 30.10.2021 на сайте СТБ – узнавайте, на что способно человеческое тело, и открывайте для себя новые уникальные таланты!

Сегодня произойдет изменение в судейском составе. К Сергею Притуле, Ксении Мишиной и Евгению Коту присоединится четвертый судья. Его место займет спортсменка, абсолютная чемпионка мира по спортивной гимнастике, олимпийская чемпионка по гимнастике Лилия Подкопаева. Во 2 выпуске шоу Україна має талант 2021 она вместе с тройкой судей попытается найти настоящие таланты и помочь обычным украинцам поверить в себя и свои силы. Кстати, учитывая увеличение количества судей и, соответственно, их «да», порог прохождения дальше становится выше. Чтобы получить шанс бороться за победу, участники должны получить три «да». Второй кастинг обещает быть напряженным. Кому удастся удивить и судей, и зрителей исключительным талантом? Узнайте имена счастливчиков первыми – смотрите онлайн шоу Україна має талант 2021 выпуск 2 от 30.10.2021 на СТБ.

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