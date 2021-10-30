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Video: Україна має талант 2021 выпуск 2 часть 3 от 30.10.2021

Смотрите онлайн Україна має талант 2021 выпуск 2 часть 3 от 30 октября 2021. Новые участники Україна має талант начинают путь на кастинге. Смотрите, что в 2 выпуске Україна має талант 2021 скажут судьи
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Данил Лысенко – следующий участник, который попытается забрать все четыре «да» и заслужить зрительское признание и любовь. Однако, кроме места в финале у него еще одна цель – завоевать сердце Ксении Мишиной. Данил не успел попасть в шоу Холостячка 1 сезон и стремится исправить эту ошибку на сцене Україна має талант 2021. Во 2 выпуске участник продемонстрирует талант жонглирования. Увидьте прямо сейчас, на что способен Данил Лысенко.

Что покажет учитель физической культуры Станислав Скочко? Чем поразят Андрей Андрейчук и Артем Фесько? Не упустите выступления невероятно талантливых участников – смотрите онлайн Україна має талант 2021 выпуск 2 от 30.10.2021 на СТБ.

Смотреть онлайн Україна має талант 2021 выпуск 2 от 30.10.2021