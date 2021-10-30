Ви дивитеся онлайн шоу Україна має талант 2021 випуск 2 від 30.10.2021 на сайті СТБ!

Данило Лисенко – наступний учасник, який спробує забрати всі чотири «так» і заслужити глядацьке визнання та любов. Проте окрім місця у фіналі у нього ще одна ціль – завоювати серце Ксенії Мішиної. Данило не встиг потрапити до шоу Холостячка 1 сезон і прагне виправити цю помилку на сцені Україна має талант 2021. У 2 випуску учасник продемонструє талант жонглювання. Побачте просто зараз, на що спроможний Данило Лисенко.

Що покаже вчитель фізичної культури Станіслав Скочко? Чим вразять Андрій Андрійчук і Артем Фесько? Не пропустіть виступи неймовірно талановитих учасників – дивіться онлайн Україна має талант 2021 випуск 2 від 30.10.2021 на СТБ.

Дивитися онлайн Україна має талант 2021 випуск 2 від 30.10.2021