Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Україна має талант 2021 випуск 2 частина 3 від 30.10.2021

Дивіться онлайн Україна має талант 2021 випуск 2 частина 3 від 30 жовтня 2021. Нові учасники Україна має талант починають шлях з кастингу. Дивіться, що у 2 випуску Україна має талант 2021 скажуть судді
Дивіться також
Випуск 2 |Частина 1 |30.10.2021| Сезон 2021
Україна має талант 2021 випуск 2 частина 1 від 30.10.2021...
Випуск 2 |Частина 2 |30.10.2021| Сезон 2021
Україна має талант 2021 випуск 2 частина 2 від 30.10.2021...
Випуск 1 |Частина 1 |23.10.2021| Сезон 2021
Україна має талант 2021 випуск 1 частина 1 від 23.10.2021...
Випуск 1 |Частина 2 |23.10.2021| Сезон 2021
Україна має талант 2021 випуск 1 частина 2 від 23.10.2021...
Випуск 1 |Частина 3 |23.10.2021| Сезон 2021
Україна має талант 2021 випуск 1 частина 3 від 23.10.2021...
Промо |06.10.2021| Сезон 2021
Прем’єра Україна має талант 2021 – дивіться з 23 жовтня на СТБ...
Випуск 2 | 30.10.2021 | Сезон 2021

Ви дивитеся онлайн шоу Україна має талант 2021 випуск 2 від 30.10.2021 на сайті СТБ!

Данило Лисенко – наступний учасник, який спробує забрати всі чотири «так» і заслужити глядацьке визнання та любов. Проте окрім місця у фіналі у нього ще одна ціль – завоювати серце Ксенії Мішиної. Данило не встиг потрапити до шоу Холостячка 1 сезон і прагне виправити цю помилку на сцені Україна має талант 2021. У 2 випуску учасник продемонструє талант жонглювання. Побачте просто зараз, на що спроможний Данило Лисенко.

Що покаже вчитель фізичної культури Станіслав Скочко? Чим вразять Андрій Андрійчук і Артем Фесько? Не пропустіть виступи неймовірно талановитих учасників – дивіться онлайн Україна має талант 2021 випуск 2 від 30.10.2021 на СТБ.

Дивитися онлайн Україна має талант 2021 випуск 2 від 30.10.2021