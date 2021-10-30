Дивіться онлайн шоу Україна має талант 2021 випуск 2 від 30.10.2021 на сайті СТБ – дізнавайтеся, на що спроможне людське тіло, і відкривайте для себе нові унікальні таланти!

Сьогодні відбудеться зміна в суддівському складі. До Сергія Притули, Ксенії Мішиної та Євгена Кота приєднається четвертий суддя. Його місце займе спортсменка, абсолютна чемпіонка світу зі спортивної гімнастики, олімпійська чемпіонка з гімнастики Лілія Подкопаєва. У 2 випуску шоу Україна має талант 2021 вона разом із трійкою суддів спробує знайти справжні таланти та допомогти звичайним українцям повірити в себе та свої сили. До речі, з огляду на збільшення кількості суддів і, відповідно, їхніх «так», поріг проходження далі стає вищим. Аби отримати шанс боротися за перемогу, учасники мають отримати три «так». Другий кастинг обіцяє бути напруженим. Кому вдасться здивувати й суддів, і глядачів винятковим талантом? Дізнайтеся імена щасливчиків першими – дивіться онлайн шоу Україна має талант 2021 випуск 2 від 30.10.2021 на СТБ.

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