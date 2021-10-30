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Video: Україна має талант 2021 випуск 2 частина 2 від 30.10.2021

Дивіться онлайн Україна має талант 2021 випуск 2 частина 2 від 30 жовтня 2021. Нові учасники Україна має талант починають шлях з кастингу. Дивіться, що у 2 випуску Україна має талант 2021 скажуть судді
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У другій частині шоу Україна має талант 2021 випуск 2 від 30.10.2021 на сцену другого кастингу вийдуть Євгеній Ємельяненко і Влада Камишнікова. Закохана пара, чоловік і дружина, вражатиме екстремальним номером на роликах. Ба більше, усі трюки учасники виконуватимуть без будь-якого захисту – шоломів, щитків на руках і колінах. Як пройде їхній виступ? І чи зможуть Євгеній і Влада викликати ефект «вау» в суддів? Не пропустіть екстрим на роликах!

У 2 випуску шоу Україна має талант 2021 сцену підкорюватиме 11-річна балерина Аліса Стригункова. Юна дівчинка здивує суддів чуттєвим танцем, від якого ніхто не зможе стримати сліз. Кожен рух Аліси заворожуватиме, а підтекст танцю розчулить. Ви маєте це побачити на власні очі!

Дивіться онлайн шоу Україна має талант 2021 випуск 2 від 30.10.2021 на СТБ – станьте свідками, як Ксенію Мішину підіймуть у повітря за волосся.

Дивитися онлайн Україна має талант 2021 випуск 2 від 30.10.2021

Дивитися онлайн Україна має талант 2021 випуск 2 від 30.10.2021 – частина 3