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Video: Україна має талант 2021 выпуск 2 часть 2 от 30.10.2021

Смотрите онлайн Україна має талант 2021 выпуск 2 часть 2 от 30 октября 2021. Новые участники Україна має талант начинают путь на кастинге. Смотрите, что в 2 выпуске Україна має талант 2021 скажут судьи
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Выпуск 2 | 30.10.2021 | Сезон 2021

Во второй части шоу Україна має талант 2021 года выпуск 2 от 30.10.2021 на сцену второго кастинга выйдут Евгений Емельяненко и Влада Камышникова. Влюбленная пара, муж и жена, поразят экстремальным номером на роликах. Более того, все трюки участники будут выполнять без всякой защиты – шлемов, щитков на руках и коленях. Как пройдет их выступление? И смогут ли Евгений и Влада вызвать эффект «вау» у судей? Не пропустите экстрим на роликах!

Во 2 выпуске шоу Україна має талант 2021 сцену будет покорять 11-летняя балерина Алиса Стригункова. Юная девочка удивит судей чувственным танцем, от которого никто не сможет сдержать слез. Каждое движение Алисы будет завораживать, а подтекст танца растрогает. Вы должны это увидеть своими глазами!

Смотрите онлайн шоу Україна має талант 2021 выпуск 2 от 30.10.2021 на СТБ – станьте свидетелями, как Ксению Мишину поднимут в воздух за волосы.

Смотреть онлайн Україна має талант 2021 выпуск 2 от 30.10.2021

Смотреть онлайн Україна має талант 2021 выпуск 2 от 30.10.2021 – часть 3