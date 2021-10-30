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Video: Україна має талант 2021 випуск 2 частина 1 від 30.10.2021

Дивіться онлайн Україна має талант 2021 випуск 2 частина 1 від 30 жовтня 2021. Нові учасники Україна має талант починають шлях з кастингу. Дивіться, що у 2 випуску Україна має талант 2021 скажуть судді
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Випуск 2 | 30.10.2021 | Сезон 2021

2 випуск шоу Україна має талант 2021 від 30.10.2021 почнеться дуже феєрично. Другий кастинг відкриє блогер, зірка Instagram і TikTok Джуда Келечі, або, як його ще називають, Юра. Хлопець приїхав до України зі США на навчання до Івано-Франківського національного медичного університету. У вільний від занять час Джуда знімає жартівливі відео та відповіді на запитання своїх підписників під псевдонімом Юра з Коломиї. А на сцені Україна має талант 2021 у 2 випуску хлопець виконає авторську пісню Прес пропав. Чи гідно оцінять судді жартівливу композицію? Дізнайтеся просто зараз!

Ще один учасник є зіркою, проте не на батьківщині. Повітряний акробат Денис Жигальцов довгі роки працює в Німеччині. Однак його мрія – побудувати кар’єру в Україні, аби більше часу проводити з дружиною та маленькою донечкою. Чи вдасться йому зробити перший крок і пройти далі? Не пропустіть – дивіться онлайн шоу Україна має талант 2021 випуск 2 від 30.10.2021 на СТБ.

Дивитися онлайн Україна має талант 2021 випуск 2 від 30.10.2021

Дивитися онлайн Україна має талант 2021 випуск 2 від 30.10.2021 – частина 2