2 випуск шоу Україна має талант 2021 від 30.10.2021 почнеться дуже феєрично. Другий кастинг відкриє блогер, зірка Instagram і TikTok Джуда Келечі, або, як його ще називають, Юра. Хлопець приїхав до України зі США на навчання до Івано-Франківського національного медичного університету. У вільний від занять час Джуда знімає жартівливі відео та відповіді на запитання своїх підписників під псевдонімом Юра з Коломиї. А на сцені Україна має талант 2021 у 2 випуску хлопець виконає авторську пісню Прес пропав. Чи гідно оцінять судді жартівливу композицію? Дізнайтеся просто зараз!

Ще один учасник є зіркою, проте не на батьківщині. Повітряний акробат Денис Жигальцов довгі роки працює в Німеччині. Однак його мрія – побудувати кар’єру в Україні, аби більше часу проводити з дружиною та маленькою донечкою. Чи вдасться йому зробити перший крок і пройти далі? Не пропустіть – дивіться онлайн шоу Україна має талант 2021 випуск 2 від 30.10.2021 на СТБ.

Дивитися онлайн Україна має талант 2021 випуск 2 від 30.10.2021

Дивитися онлайн Україна має талант 2021 випуск 2 від 30.10.2021 – частина 2