2 выпуск шоу Україна має талант 2021 от 30.10.2021 начнется очень феерично. Второй кастинг откроет блоггер, звезда Instagram и TikTok Джуда Келечи, или, как его еще называют, Юра. Парень приехал в Украину из США на обучение в Ивано-Франковский национальный медицинский университет. В свободное от занятий время Джуда снимает шутливые видео и ответы на вопросы своих подписчиков под псевдонимом Юра з Коломиї. А на сцене Україна має талант 2021 во 2 выпуске парень исполнит авторскую песню Прес пропав. Достойно ли судьи оценят шутливую композицию? Узнайте прямо сейчас!

Еще один участник является звездой, но не на родине. Воздушный акробат Денис Жигальцов долгие годы работает в Германии. Однако его мечта – построить карьеру в Украине, чтобы больше времени проводить с женой и маленькой дочерью. Удастся ли ему сделать первый шаг и пройти дальше? Не пропустите – смотрите онлайн шоу Україна має талант 2021 выпуск 2 от 30.10.2021 на СТБ.

Смотреть онлайн Україна має талант 2021 выпуск 2 от 30.10.2021

Смотреть онлайн Україна має талант 2021 выпуск 2 от 30.10.2021 – часть 2