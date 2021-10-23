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Барабанний дріб – і на екрани повертається легендарний проєкт українського телебачення! Шоу Україна має талант 2021 випуск 1 від 23.10.2021 розкриє таланти, про які ви навіть не здогадувалися. На вас чекає поєднання неймовірних емоцій: страху, захоплення, здивування та шоку. Залишайтеся з нами – ми починаємо знайомити вас із неймовірно талановитими людьми!

В 1 випуску шоу Україна має талант 2021 Ксенія Мішина, Сергій Притула та Євген Кот побачать номери, від яких кров холоне в жилах. Ілюзіоністи вражатимуть владою над часом, повітряні гімнасти – висококласними трюками, співаки – чистотою голосу. Не пропустіть більше – дивіться онлайн шоу Україна має талант 2021 випуск 1 від 23.10.2021 на СТБ.

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